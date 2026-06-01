Corriere dello Sport svela: "Futuro Grosso? Verso metà settimana. Poi il Sassuolo vuole Aquilani"

L'ex viola Aquilani prima del Sassuolo dovrà rescindere con il Catanzaro

I tempi del nuovo allenatore del Sassuolo li detta giocoforza Fabio Grosso. Non ci potrà essere un successore, infatti, finché lui non si libera, insieme allo staff che intende portarsi a Firenze, dal contratto coi neroverdi fino a giugno 2027. Si dovrebbe chiarire tutto verso metà settimana. L’ad Carnevali e il ds Palmieri seminano e a oggi tutto porta ad Alberto Aquilani, che a sua volta deve rescindere col Catanzaro, con Ignazio Abate alternativa (nel mirino anche del Torino, unitamente allo stesso Aquilani). C'è pure la candidatura di Raffaele Palladino, congedato dall’Atalanta. Il borsino aggiornato: Aquilani 50%, Abate 20%, Palladino 20%, tecnico straniero o altro 10%. Le attenzioni più forti sono su Aquilani, il quale ha preso tempo annunciando di dover parlare con i dirigenti calabresi, che conosce l’ambiente per i trascorsi da centrocampista in neroverde e ha le caratteristiche gradite.



Convince di Aquilani l’idea di gioco offensivo e dinamico, col centrocampo propositivo più che attendista e il tridente d’attacco, tenendo i ritmi sempre alti nella vocazione offensiva (in B a segno in 20 delle ultime 21 partite tra campionato e playoff). Il freno su Aquilani, così come su Abate, sta nell’esperienza nei professionisti: il primo tra Pisa e Catanzaro, l’altro tra Ternana e Juve Stabia. Lo riporta il Corriere dello Sport.