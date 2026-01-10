Corriere dello Sport svela: “Franchi quasi sold out per Fiorentina-Milan. Oltre 21mila spettatori”

Sembra scontato, ma urge ribadirlo: la salvezza della Fiorentina passerà gioco-forza dal Franchi. In un girone di ritorno in cui De Gea e i suoi sono chiamati ad alzare di molto la media punti a partita (mancano sei vittorie e sette pareggi secondo la tabella stilata il primo dell’anno dal dg Alessandro Ferrari), il malconcio impianto di Campo di Marte è chiamato a diventare un fattore: lo è diventato nell’ultimo periodo, con due vittorie consecutive – le uniche di questo campionato – contro Udinese e Cremonese. La Viola ha già steccato due scontri diretti interni (Lecce e Verona dovranno essere affrontate fuori casa) ma nel girone di ritorno, che inizia domani, avrà dieci sfide su diciannove al Franchi, dove dovrà provare a strappare anche risultati sulla carta inaspettati.

A cominciare dalla sfida contro il Milan di Allegri: per l’arrivo del diavolo previsti almeno 21mila spettatori, con sold out – finora raggiunto solo una volta in stagione, nonostante la capienza dimezzata, e contro la Juventus – fermo a 22mila. Facile pensare che, come contro i bianconeri, ci saranno tanti tifosi della squadra ospite residenti in Toscana sparsi negli altri settori. Il tifo organizzato dei rossoneri ha annunciato invece che diserterà la trasferta di Firenze: «Alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta» ha scritto sui suoi social il cuore del tifo milanista. Lo scrive il Corriere dello Sport.