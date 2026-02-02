2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport svela: “Centrocampo? Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “Centrocampo? Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto”

Redazione

2 Febbraio · 09:35

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 09:35

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Vanoli utilizzerà chi è già in rosa

Sempre più complicato che la Fiorentina si rinforzi in mediana. Alla fine Vanoli si affiderà ai giocatori già presenti in rosa, che sostituiranno Fagioli in caso di necessità. Con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato. C’è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio