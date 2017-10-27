Corriere dello Sport-Stadio: BenAsso ora punta anche al Mondiale russo

"BenAsso". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il gioco di parole è un chiaro riferimento a Marco Benassi che, dopo esser stato arretrato da Pioli nella zona di campo che...

"BenAsso". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il gioco di parole è un chiaro riferimento a Marco Benassi che, dopo esser stato arretrato da Pioli nella zona di campo che gli è più congeniale sembra essersi finalmente sbloccato. La rinascita dell'ex centrocampista del Torino - agevolata dal cambio ruolo - è testimoniata dalle due reti consecutive contro Benevento e Torino.