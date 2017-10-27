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Corriere dello Sport-Stadio: BenAsso ora punta anche al Mondiale russo

"BenAsso". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il gioco di parole è un chiaro riferimento a Marco Benassi che, dopo esser stato arretrato da Pioli nella zona di campo che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 12:29
Corriere dello Sport-Stadio: BenAsso ora punta anche al Mondiale russo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Rassegna Stampa
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"BenAsso". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il gioco di parole è un chiaro riferimento a Marco Benassi che, dopo esser stato arretrato da Pioli nella zona di campo che gli è più congeniale sembra essersi finalmente sbloccato. La rinascita dell'ex centrocampista del Torino - agevolata dal cambio ruolo - è testimoniata dalle due reti consecutive contro Benevento e Torino.

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