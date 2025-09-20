20 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:44

Corriere dello Sport sottolinea: “La Fiorentina solo una volta è partita peggio di così nell’era Commisso”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

20 Settembre · 09:29

Aggiornamento: 20 Settembre 2025 · 09:29

FiorentinaPioli

Nel 2019-20 Montella nelle prime tre gare conquistò solo un punto

Soltanto una volta la Fiorentina era partita più piano di così nell’era Commisso. Era la prima stagione dell’imprenditore italoamericano da proprietario del club, il 2019-2020, con Vincenzo Montella. I viola conquistarono un solo punto, perdendo con Napoli e Genoa e pareggiando con la Juventus. La stagione successiva andò meglio ma neanche troppo: in tre turni di campionato la squadra di Iachini collezionò 3 punti, ottenuti battendo il Torino, ma perdendo contro Inter e Sampdoria. Quell’anno la Fiorentina arrivò tredicesima in classifica. Con Italiano invece la Fiorentina ha avuto i suoi migliori inizi tanto da tornare in Europa. Nel giugno del 2024 Italiano salutò da ottavo in classifica: ebbe inizio l’avventura di Palladino partì con tre pareggi. Oggi la Fiorentina non è messa tanto meglio, nonostante il tempo per recuperare ci sia. E la pressione comincia a salire anche per Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

