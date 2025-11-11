Corriere dello Sport sottolinea: “La Fiorentina ha perso 13 punti da situazione di vantaggio”

Se in Serie A valesse la regola del “chi segna il primo vince”, la Fiorentina avrebbe dodici punti in classifica. Invece il gioco del calcio si basa su altro, è stoccata e gestione. Paolo Vanoli lo ha detto nel giorno del suo insediamento a Firenze: «Questa squadra deve imparare che ci sono più partite all’interno della stessa». Lo si è visto anche a Genova: prima sotto, risultato ribaltato, poi pareggio. In tutto la Fiorentina è stata davanti nel punteggio appena tre minuti (quelli passati dal 2-1 di Piccoli al 2-2 su rigore di Colombo).

Anche a Marassi è parso evidente un problema atavico di questo gruppo. C’è chi lo chiama braccino del tennista, Stefano Pioli parlava di percezione del pericolo, Vanoli di momenti della gara, concetti simili che si traducono nell’incapacità di gestire una situazione favorevole e, di conseguenza, in numeri: sono 13 i punti persi da situazione di vantaggio in campionato, dalle cinque occasioni in cui la Fiorentina si è trovata davanti nel punteggio in queste prime undici giornate Ranieri e compagni hanno raccolto soltanto due punti.