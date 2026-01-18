Corriere dello Sport sottolinea: “Acquisti top nella storia della Fiorentina? Sei sono stati fatti da Commisso”

Tra i fatti inopinabili dell’era Commisso c’è la spesa economica considerevole voluta dal presidente per rinforzare la sua Fiorentina. In generale tra i primi dieci acquisti più onerosi della storia viola ce ne sono sei che fanno capo all’imprenditore italoamericano, il quale ha stanziato ben 430 milioni di soli cartellini (di cui 90 la scorsa estate). Quello più caro in assoluto di tutti, al netto dei bonus, è stato Nicolas Gonzalez dallo Stoccarda, pagato 27,37 milioni di euro nel giugno 2022. Nella classifica dei primi dieci ci sono anche Cuadrado (20 milioni), Giovanni Simeone e Nuno Gomes (17 milioni), Mario Gomez (15,5), suddivisi fra le epoche Cecchi Gori e Della Valle.

Secondo posto per Roberto Piccoli, prelevato lo scorso agosto dal Cagliari per 25 milioni con uno stipendio da 1,4 milioni di euro. Le aspettative sul centravanti classe 2001 erano ben diverse, proprio per l’ingente esborso della Fiorentina. Al terzo posto della classifica c’è Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino arrivò a Firenze nel gennaio del 2020 per 19,5 milioni di euro. I viola lo prelevarono dal Verona durante la seconda sessione di mercato gestita dalla società di Commisso, per la quale furono investiti tra l’altro più di 80 milioni.

Sempre in occasione di quella campagna acquisti fu preso Christian Kouame per il quale assieme ad Arthur Cabral, arrivato invece nel gennaio 2022, servì un esborso da 15,5 milioni di euro. Il primo fu preso dal Genoa, il secondo dal Basilea come sostituto di Dusan Vlahovic, ceduto pochi giorni prima alla Juventus. Subito dopo, al sesto posto, troviamo Jonathan Ikoné, acquistato pure lui nella sessione invernale del 2022 per 15,4 milioni di euro. La società viola lo prelevò dal Lilla portandolo a Firenze già nel mese di dicembre.

Il settimo acquisto più oneroso è stato quello di Dodo, che nell’estate del 2022 arrivò dallo Shakhtar per la stessa cifra di Ikoné: 15,4 milioni di euro. Gli ultimi tre nomi in classifica, col medesimo esborso, sono Alfred Duncan, Marin Pongracic e Simon Sohm. Tutti e tre prelevati per 15 milioni di euro. Il primo fu preso dal Sassuolo nel gennaio del 2020, il secondo dal Lecce nel luglio del 2024 e il terzo dal Parma nell’ultimo mercato estivo. Si chiude così la top ten degli acquisti più costosi della gestione Commisso, anche se non sempre il valore di mercato è corrisposto a un rendimento soddisfacente sul campo.

Se gli ultimi sei anni e mezzo sono stati caratterizzati da una buona fetta di dispendi economici onerosi per le varie campagne acquisti, c’è stata anche qualche cessione remunerativa. Tra le più importanti ricordiamo quella di Vlahovic alla Juve nel gennaio del 2022 per 83,5 milioni di euro. Le seconda più redditizia è quella di Federico Chiesa sempre ai bianconeri per 57,2 milioni. Era l’ottobre del 2020: le due società approfittarono della sessione di mercato allungata dopo il Covid. Infine Nicolas Gonzalez, che passò pure lui alla Juventus nell’estate del 2024 per 36,5 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.