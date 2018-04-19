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Corriere Dello Sport: sirene spagnole per Milenkovic. 30 milioni per il difensore. Valore sestuplicato

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna ci sarebbero offerte da squadre spagnole per accaparrarsi Nikola Milenkovic. Il difensore giunto in riva all'Arno dal Partizan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 09:21
Corriere Dello Sport: sirene spagnole per Milenkovic. 30 milioni per il difensore. Valore sestuplicato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna ci sarebbero offerte da squadre spagnole per accaparrarsi Nikola Milenkovic. Il difensore giunto in riva all'Arno dal Partizan Belgrado quest'estate, è costato 5 milioni alle casse viola.

Il valore adesso del difensore centrale, che ben sta lavorando anche da terzino, si sarebbe dunque sestuplicato. Abnegazione e sicurezza tale e quale ad un veterano. Vedremo se la Fiorentina riuscirà a blindarlo in maglia viola.

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