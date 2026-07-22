Corriere dello Sport sicuro: "Volpato farebbe carte false pur di giocare alla Fiorentina"
Piace tanto a Grosso ma il Sassuolo chiede 15-20 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 09:44
Resta sempre d’attualità il nome di Cristian Volpato, che farebbe carte false pur di giocare a Firenze. Il classe 2003 piace tanto a Fabio Grosso, ma il Sassuolo chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non poco. Il suo contratto coi neroverdi scadrà nel 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport.