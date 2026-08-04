Corriere dello Sport sicuro: "Il Milan e la Fiorentina si contendono Mastantuono"

La Fiorentina può garantirgli continuità ed un progetto ambizioso

Mastantuo...ni. NÌ. Sono ore di profonda riflessione per Franco Mastantuono. La Fiorentina si è mossa per tempo manifestando il suo interesse coi fatti incontrando i favori del Real Madrid. Adesso starà al giocatore pronunciarsi. I suoi agenti hanno provato fin dal primo momento a indirizzarlo verso l’Argentina, ma la preferenza del Real è sempre stata l’Europa.

Così come quella di Mastantuono l’Italia, dove fondamentalmente sono due le pretendenti: Milan e Fiorentina. Una può garantirgli i palcoscenici internazionali e la visibilità, l’altra un progetto ambizioso e la continuità. A breve il classe 2007 scioglierà le riserve. Lo scrive il Corriere dello Sport.