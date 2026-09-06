Corriere dello Sport sicuro: "Grosso sente il terreno scricchiolare sotto i suoi piedi dopo il terzo ko"

Nessuno si sarebbe aspettato un inizio così deludente

Nessuno si sarebbe aspettato un inizio di stagione così deludente, in primis il tecnico viola, Fabio Grosso. Che per ora rimane al suo posto, ma che inevitabilmente sente il terreno scricchiolare sotto i piedi dopo la terza sconfitta consecutiva su tre in campionato: «Io faccio l'allenatore e mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me». Chissà se si aspettava una presa di posizione in sua difesa da parte del club, sta di fatto che non c'è stata e lui glissa: «Non casco in questi giochi, non mi dilungo su certe cose. Qualsiasi cosa si dice può essere interpretata nella maniera sbagliata».

Una volta chiarito di non aver mai preso in considerazione le proprie dimissioni, nemmeno a fronte delle prestazioni sconfortanti più che dei risultati, Grosso cerca di spiegare quello che prova senza perdersi d’animo: «Il calcio mi ha esso davanti a tante sfide e il bello di questo sport è sapere prendere le soddisfazioni che arrivano anche davanti alle difficoltà. Le responsabilità me le prendo io, poi sicuramente non abbiamo messo delle basi forti su cui poggiare il resto. Le sfide difficili hanno bisogno di tempo. Dimettermi? Non ci ho mai pensato». Lo scrive il Corriere dello Sport.