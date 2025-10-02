2 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:46

Corriere dello Sport si interroga: “Chissà se Pioli sulla lavagnetta ha scritto la data della finale di Lipsia”

Corriere dello Sport si interroga: “Chissà se Pioli sulla lavagnetta ha scritto la data della finale di Lipsia”

Pioli ha ribadito con forza la centralità della Conference League

Nella prima notte europea al Franchi, la Fiorentina è chiamata a una prova di carattere. Stefano Pioli ha ribadito con forza la centralità della Conference League nella stagione viola, soprattutto dopo l’inizio complicato in campionato. Vincere non è solo un obiettivo tecnico ma anche psicologico, utile a ridare slancio e fiducia all’ambiente. L’allenatore ha ricordato che già dal suo arrivo aveva fissato obiettivi ambiziosi, assumendosi la responsabilità delle proprie parole, e che la Conference può rappresentare il trampolino per rilanciarsi su tutti i fronti: chissà se sulla famosa lavagnetta non ci sia anche la data del 27 maggio 2026, giorno della finale di Lipsia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

