Corriere dello Sport: “Secondo la dirigenza della Fiorentina, Dodò è già stato accontentato mesi fa”

Ad oggi non esiste una possibilità concreta che i procuratori di Dodò e la dirigenza viola si incontrino per discutere il rinnovo di contratto. Né è pronta una nuova proposta economica per convincere il classe ’98 a tornare sui suoi passi. Dodò si allena consapevole di essere un giocatore della Fiorentina fino al giugno del 2027, e la situazione non cambierà a meno di offerte irrinunciabili (come minimo da 30 milioni di euro). Dodò, nelle idee di Pradè e Goretti, è già stato accontentato diversi mesi fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.