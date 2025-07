In queste ultime settimane gli agenti di Mandragora e la Fiorentina si sono aggiornati senza raggiungere, per adesso, un accordo. Ci deve ancora essere il confronto decisivo per parlare apertamente delle cifre, anche perché la dirigenza viola sta provando a mettere insieme l’offerta economicamente migliore da presentare al centrocampista. Non è escluso che la dirigenza viola, impossibilitata a soddisfare le richieste del calciatore, valuti nuove opzioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.