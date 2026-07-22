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Corriere dello Sport: "Se Bakayoko verrà messo sul mercato, il Lipsia chiederà minimo 20 milioni"

L'allenatore del Lipsia ha deciso di valutarlo durante la preparazione estiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 09:49
Corriere dello Sport: "Se Bakayoko verrà messo sul mercato, il Lipsia chiederà minimo 20 milioni" -
Rassegna Stampa
Bakayoko
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Da non perdere di vista Johan Bakayoko, che l’allenatore del Lipsia ha deciso di valutare attentamente durante la preparazione estiva. Nel caso in cui scegliesse di metterlo definitivamente sul mercato i tedeschi chiederebbero almeno 20 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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