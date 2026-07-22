Corriere dello Sport: "Se Bakayoko verrà messo sul mercato, il Lipsia chiederà minimo 20 milioni"
L'allenatore del Lipsia ha deciso di valutarlo durante la preparazione estiva
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 09:49
Da non perdere di vista Johan Bakayoko, che l’allenatore del Lipsia ha deciso di valutare attentamente durante la preparazione estiva. Nel caso in cui scegliesse di metterlo definitivamente sul mercato i tedeschi chiederebbero almeno 20 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.