Corriere dello Sport: “Se a giugno verrà riscattato, Solomon firmerà fino al 2030 a 2 milioni netti”

Il primo colpo di gennaio della Fiorentina è Manor Solomon. Già oggi l’esterno d’attacco israeliano saluterà il Villarreal, squadra a cui a settembre era stato girato dal Tottenham proprietario del suo cartellino, per volare a Firenze.

Il club viola potrà farsi forte di un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, da versare agli Spurs se a giugno sarà soddisfatta delle sue prestazioni e vorrà confermarlo. In quel caso, si attiverà un contratto valido fino al 2030. E uno stipendio da quasi 2 milioni netti a stagione (la metà fino a giugno). Lo scrive il Corriere dello Sport.