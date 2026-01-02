2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Corriere dello Sport: “Se a giugno verrà riscattato, Solomon firmerà fino al 2030 a 2 milioni netti”

Solomon alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Il primo colpo di gennaio della Fiorentina è Manor Solomon. Già oggi l’esterno d’attacco israeliano saluterà il Villarreal, squadra a cui a settembre era stato girato dal Tottenham proprietario del suo cartellino, per volare a Firenze.

Il club viola potrà farsi forte di un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, da versare agli Spurs se a giugno sarà soddisfatta delle sue prestazioni e vorrà confermarlo. In quel caso, si attiverà un contratto valido fino al 2030. E uno stipendio da quasi 2 milioni netti a stagione (la metà fino a giugno). Lo scrive il Corriere dello Sport.

