Corriere dello Sport scrive: “Vlahovic? Commisso lo convinca non solo con l’ingaggio. Merita l’Europa”

Vlahovic ha tutto del grande giocatore ancor prima del grande attaccante e ha qualcosa di raro, di unico: ha una fame che non riesce mai a saziare. Le sue partite sono dei veri e propri corpo a corpo con il difensore di turno. Il problema per la Fiorentina e i fiorentini è che Vlahovic non ha ancora rinnovato il contratto che scade nel 2023. I grandi club europei lo stanno spettando con ansia, erano già convinti del suo valore, figuriamoci adesso. Tuttavia per come gioca, per come si batte sembra ben dentro la Fiorentina. Ora tocca a Commisso convincerlo e non solo con l’ingaggio. Un giocatore del genere merita i grandi palcoscenici, merita l’Europa. Se intorno a Vlahovic verrà costruita una grande squadra, lui ne sarà il degno centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

