Corriere Dello Sport, Saponara non convocato per lo Schalke. Genoa o Samp di di lui
Come riportato dal Corriere Dello Sport, Saponara non è stato convocato per la sfida in programma oggi contro lo Schalke. Sul giocatore ci sono Sampdoria e Genoa ed in quest sessione lascerà la Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2018 10:45
Come riportato dal Corriere Dello Sport, Saponara non è stato convocato per la sfida in programma oggi contro lo Schalke. Sul giocatore ci sono Sampdoria e Genoa ed in quest sessione lascerà la Fiorentina.