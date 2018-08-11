Corriere Dello Sport, Saponara non convocato per lo Schalke. Genoa o Samp di di lui

Come riportato dal Corriere Dello Sport, Saponara non è stato convocato per la sfida in programma oggi contro lo Schalke. Sul giocatore ci sono Sampdoria e Genoa ed in quest sessione lascerà la Fioren...

A cura di Redazione Labaroviola 11 agosto 2018 10:45

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