Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina vuole cedere Beltran, ora vale 10-12 milioni”

Lucas Beltran ha parlato del suo futuro, esprimendo il desiderio di giocare con la Nazionale argentina, nonostante non abbia mai debuttato in campo, e di vincere un trofeo con la Fiorentina, confermando la sua volontà di restare a Firenze. Tuttavia, la società viola non sembra condividere questa visione, dato che il giocatore non ha ancora soddisfatto le aspettative, soprattutto nella seconda stagione, in cui si sarebbe dovuto consacrare. Attualmente, il suo ruolo e il suo potenziale restano incerti.

Per questo motivo, la Fiorentina sta valutando l’ipotesi di cedere Beltran nei prossimi mesi. Il River Plate si è mostrato interessato a riaccoglierlo, ma la Fiorentina preferirebbe una cessione definitiva rispetto a un prestito, come invece proposto inizialmente dagli argentini. Non è la prima volta che si parla di una possibile partenza di Beltran: lo scorso agosto anche il Galatasaray aveva mostrato interesse, ma senza esito.

Dal punto di vista economico, la situazione è complessa. La Fiorentina aveva pagato circa 18 milioni di euro per il giocatore, che potevano salire a 24 con i bonus, ma ora il suo valore si aggira tra i 10 e i 12 milioni. La società e l’entourage di Beltran dovranno confrontarsi quest’estate per trovare la soluzione migliore, tenendo conto che il contratto dell’attaccante scade nel 2028 e che Marcelo Gallardo, tecnico del River, nutre grande stima nei suoi confronti. Lo riporta il Corriere dello Sport.