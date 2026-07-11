Corriere dello Sport rivela: "Gosens disposto a ridursi l'ingaggio pur di restare alla Fiorentina"
Si complica la pista Schalke 04-Gosens
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 09:19
Se la Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro è perché cercherà di vendere Robin Gosens. L’ex Atalanta è in trattativa con lo Schalke 04, ragion per cui la società viola non lo convocherà per il ritiro - pur non considerandolo fuori rosa - ma il giocatore vorrebbe rimanere a Firenze. Sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. La pista tedesca si fa quindi complicata. Intanto ieri Gosens si è presentato al Viola Park di sua spontanea volontà. Lo scrive il Corriere dello Sport.