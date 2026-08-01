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Corriere dello Sport: “Resta d’attualità Cancellieri della Lazio per la Fiorentina: un’occasione a buon prezzo”

Anche Lang e Bakayoko sotto osservazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 09:46
Corriere dello Sport: “Resta d’attualità Cancellieri della Lazio per la Fiorentina: un’occasione a buon prezzo” -
Rassegna Stampa
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Resta d'attualità il nome di Matteo Cancellieri della Lazio, fondamentalmente perché rappresenterebbe un'occasione a buon prezzo considerando che il suo contratto coi biancocelesti scadrà a giugno 2027. Da capire le intenzioni del Napoli su Noa Lang e quelle del Lipsia su Johan Bakayoko, ancora sotto osservazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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