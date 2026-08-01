Corriere dello Sport: “Real favorevole a trattare per Mastantuono il prestito con diritto di riscatto e recompra”

La palla passa esclusivamente all’argentino

Le merengues hanno certificato la volontà di salutare Mastantuono estromettendolo dalla sfida di oggi. Il River Plate è già stato informato di non essere un'opzione, al contrario la Fiorentina rappresenterebbe uno scenario verosimile. Il Real sarebbe favorevole a trattare coi viola il prestito con diritto di riscatto del giocatore, inserendo una recompra nell'affare. Ecco perché la palla passa esclusivamente a Mastantuono, che dovrà comunicare la sua preferenza. Paratici e Goretti ci sperano ma tengono i piedi per terra, consci della complessità dell'operazione per il talento di Azul. Lo riporta il Corriere dello Sport.