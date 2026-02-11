Corriere dello Sport: “Quanti problemi di testa per la Fiorentina! Il 21% dei gol subiti così”

Sta tutto lì, nella testa. Intesa come componente mentale dello sport, ma anche come abilità aerea. In entrambi gli ambiti la Fiorentina pare carente. Concentrandoci sul secondo, contro il Torino sono arrivati due gol di testa – Casadei e Maripan – rispettivamente il settimo e l’ottavo incassato quest’anno dai viola. In tutto otto su gioco aereo sui trentotto complessivi subiti, più del 21% dei gol causati da un fondamentale in cui i viola sono carenti. Quando la palla si alza infatti sembrano accentuarsi i problemi della squadra di Vanoli, mancanza di fiducia, distrazione sempre dietro l’angolo, difficoltà nel lavorare di reparto, nel parlarsi, tutte cose che spuntano alla luce del sole nel momento in cui c’è da saltare più in alto di un avversario che non è necessariamente più grosso (la Fiorentina è decima per altezza media della rosa, 184,5 centimetri, ma è la squadra che subisce più gol di testa). Un tallone d’Achille che ricalca anche quello sui palloni inattivi, basta pensare a quanto successo proprio in occasione del gol di Maripan in pieno recupero. Quando sai di non poter concedere niente, di giocarti tutto su una punizione, poi però, appena l’arbitro fischia, le poche certezze si sgretolano. E c’è il peso della stagione che ti porta a terra, impedendoti di saltare. Lo riporta il Corriere dello Sport.