Corriere dello Sport punge la Fiorentina: “Dove miri? Quinta in A per xG ma segna troppo poco”

C’ è un dato che forse, meglio di tanti altri, spiega la stagione da record (in senso negativo) della Fiorentina. Perché forse più dei disastri difensivi (36 reti incassate nelle 23 gare di campionato disputate, solo tre squadre hanno fatto peggio) ad affossare i viola c’è soprattutto il rendimento horror sotto porta. L’azione che rimane negli occhi è quella che a metà primo tempo della sfida del Maradona ha portato al tiro Albert Gudmundsson, che di testa da due metri fa fare un figurone ad Alex Meret, questa è però solo l’ultima delle grosse chance cestinate. Difficile misurare in numeri l’imprecisione offensiva, ma per far questo ci vengono incontro le statistiche avanzate.

Secondo quanto raccolto da Opta, la Fiorentina è la quinta squadra in Serie A per xG accumulati (l’unità di misura che, in breve, misura la produzione offensiva potenziale di una squadra, convertendola in “gol attesi”, appunto). In tutto il campionato, solo Inter, Juventus, Milan e Como producono di più dei viola. Una statistica che ha dell’incredibile, se pensiamo che, idealmente, la Fiorentina, diciottesima in classifica, avrebbe dovuto segnare più di Atalanta, Roma e Napoli, tutte realtà che al momento lottano per l’Europa. La stagione negativa di De Gea e compagni sta tutta lì, nella differenza tra quanto seminato e quanto raccolto. Il saldo tra gol fatti (25) e xG (35,47) fa -10,47, il dato peggiore di tutto il campionato. Questo significa che, in linea teorica, alla Fiorentina mancano più di 10 reti. Quando la mira è così fallibile viene automatico voltarsi dalla parte degli attaccanti, e in questo caso non si sbaglia. Perché infatti c’è Moise Kean a comandare la classifica degli xG per i singoli calciatori. Kmb ha collezionato un valore di 11,76 xG (più di Lautaro, capocannoniere con 13 reti) ma ha messo a referto soltanto 5 reti. Il centravanti viola – che l’hanno scorso aveva superato le aspettative, arrivando a 19 gol – è in difetto quindi di circa 6 centri.

I numeri riportati non mentono, ma vanno interpretati. Difficile capire dove finisca l’imprecisione di Kean e inizi una buona dose di sfortuna. Per quest’ultima ancora non abbiamo un’unità di misura, ma c’è un’altra graduatoria interessante in cui la squadra di Paolo Vanoli primeggia, o poco ci manca. Si tratta della classifica dei legni colpiti nelle prime 23 giornate, i viola sono quarti, alle spalle di Juventus, Inter e Napoli. In totale, sono stati colpiti 12 tra pali e traverse, di questi legni, tre ne ha presi proprio Kean, 2 Piccoli, 2 Parisi, 2 Gudmundsson (poi, a uno, Brescianini, Ranieri e Mandragora).