Corriere dello Sport, Pulgar e Venuti cederanno il posto, ci saranno Torreira e Odriozola

Due assi da calare, due pedine internazionali per sognare un altro passo in avanti. Alla ripresa del campionato a Bergamo contro l’Atalanta Italiano potrà contare su due nuovi acquisti. Lucas Torreira e Alvaro Odriozola sono gli uomini in gradi di mettere altra qualità dentro la formazione viola. Per loro sarà l’esordio assoluto in maglia viola. In questi giorni hanno lavorato entrambi intensamente al centro sportivo e adesso sono pronti a scendere in campo. Pulgar e Venuti cederanno il posto. Il tecnico si aspetta personalità e spinta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, L’OBIETTIVO DI ITALIANO PER LA SUA FIORENTINA “DIFENDERE BENE, ATTACCARE BENISSIMO”