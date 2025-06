Corriere dello Sport: “Pronti 15 milioni dell’Al-Qadsiah per Kean. United e Arsenal restano vigili”

Manca sempre meno ai quindici giorni più attesi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, quelli della clausola di Moise Kean. Il centravanti viola a Firenze sta bene, ma non ha dato la priorità a nessuno. Sa bene che potrebbero arrivare offerte importante, ed è pronto ad ascoltarle. Le offerte non sono importantti dal punto di vista del blasone, ma anche a livello economico. Su questo tema chiedere all’Al-Qadsiah.

I sauditi offrono, per adesso 15 milioni di euro al ragazzo, con i 52 milioni della clausola che sarebbero sostanzialmente una formalità. Ancora c’è da capire se Kean possa accettare un tipo di offerta simile, ma non ha chiuso la porta. Anche perchè l’ingaggio potrebbe ancora salire, e la proposta fa gola sotto il punto di vista economico.

Gli altri interessi arrivano dall’Inghilterra. Il Manchester United ha bisogno di un attaccante di peso, e per questo segue l’ex Juventus da alcune settimane. Ancora non sembra esserci nulla di concreto, ma attenzione ai Red Devils. Sullo sfondo c’è l’Arsenal, che vorrebbe prendere uno tra Sesko e Gyokeres, anche se le due trattative sono complesse. La Fiorentina deve comunque cercare di non farsi trovare impreparata. Lo scrive il Corriere dello Sport.