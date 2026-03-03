3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:50

Corriere dello Sport: “Prima volta dal 2024 che la Fiorentina ha chiuso una partita di A senza calciare in porta”

Se la difesa ha le sue colpe, l’attacco non ha inciso

È notte fonda in casa viola. Quella contro l’Udinese era un’occasione d’oro per portarsi avanti alle concorrenti Lecce e Cremonese, invece la squadra di Vanoli si è dimostrata inconcludente e senza idee. « I l focus è il problema. Ci costruiamo qualcosa di importante e poi la sbagliamo sempre. Ho detto ai ragazzi che bisogna guardarsi in faccia – ha detto il tecnico nel post gara – Non siamo nemmeno entrati in campo. Ci siamo ricaduti, purtroppo. N on è questione di difesa a tre o quattro, ma di atteggiamento». Se la difesa ha le sue colpe, l’attacco non ha inciso. È stata la 7ª partita di campionato in cui la Fiorentina non è riuscita a segnare nemmeno una rete. Le altre erano state con Torino, Pisa, Inter, Lecce, Atalanta e Parma. In cinque casi su sette (e quindi addirittura il 71%) sono state sconfitte. Tra l’altro è stata la prima volta dal 29 settembre 2024 che la Fiorentina ha chiuso un match di Serie A senza calciare nello specchio della porta. L’ultima fu con l’Empoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

