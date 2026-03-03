Corriere dello Sport: “Prima volta dal 2024 che la Fiorentina ha chiuso una partita di A senza calciare in porta”

È notte fonda in casa viola. Quella contro l’Udinese era un’occasione d’oro per portarsi avanti alle concorrenti Lecce e Cremonese, invece la squadra di Vanoli si è dimostrata inconcludente e senza idee. «

I

l focus è il problema. Ci costruiamo qualcosa di importante e poi la sbagliamo sempre. Ho detto ai ragazzi che bisogna guardarsi in faccia – ha detto il tecnico nel post gara –

N

on siamo nemmeno entrati in campo. Ci siamo ricaduti, purtroppo.

N

on è questione di difesa a tre o quattro, ma di atteggiamento».