Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: "Pisa-Fiorentina, i tifosi residenti a Firenze possono andare solo nel settore ospiti"

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Pisa-Fiorentina, i tifosi residenti a Firenze possono andare solo nel settore ospiti”

Redazione

Misure restrittive per la rivalità tra le due squadre

A dieci giorni da Pisa-Fiorentina, ecco le prime indicazioni sui tifosi ospiti condivise dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: per i residenti a Firenze sarà possibile acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti. Anche chi di loro è in possesso di una membership card del Pisa (acquistata dopo il 31 maggio scorso) non potrà stazionare in altri settori. In più il servizio di stewarding sarà implementto, così come il prefiltraggio e filtraggio. Misure restrittive dovute alla rivalità tra due tifoserie che si incontreranno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall’ultima volta, con un’Arena Garibaldi che sarà quindi osservata speciale nel prossimo fine settimana (gara in programma domenica 28 settembre alle ore 15). Lo riporta il Corriere dello Sport.

