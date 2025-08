Corriere dello Sport: “Pioli vuole un vice-Kean. Spuntano gli svincolati Calvert-Lewin e De Jong”

Stefano Pioli ha chiesto un’alternativa in più in attacco, un vice-Kean, e quindi una prima punta di peso, un giocatore simile per caratteristiche a Moise che, in sua assenza, possa prenderne il posto senza snaturare gli schemi viola.

C’è anche un piano alternativo, un elemento cioè che possa giocare sia da prima che da seconda punta, ma sempre capace di attaccare la profondità. Nella ricerca di un vice Kean, nelle ultime ore è rispuntato il nome di Dominic Calvert-Lewin, svincolato dopo nove anni all’Everton. Il profilo potrebbe essere quello, ma l’attaccante inglese rischia di avere uno standard di ingaggio fuori scala per i viola.

Serve poi un centravanti che non abbia troppe pretese di minutaggio e che possa ‘accontentarsi’ dei ritagli di campo, soprattutto in Conference. Un nove di scorta, come Luuk De Jong, punta navigata, 34 anni, 16 gol tra Champions ed Eredivisie con il Psv, anche lui svincolato. Lo scrive il Corriere dello Sport.