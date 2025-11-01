Corriere dello Sport: “Pioli se la gioca con la “vecchia” Fiorentina. Resta aperta l’ipotesi Dzeko vicino a Kean”

Stefano Pioli se la gioca con la “sua” formazione, la formazione per così dire titolare, a cui cambio più cambio meno aveva affidato il compito di dare una svolta al campionato nell’ultimo mese. E siccome è ancora quel momento, anzi più impellente e non procrastinabile perché i risultati non sono arrivati e di svolta neanche a parlarne, ecco il ritorno a quella squadra. Sì, ritorno. A San Siro mercoledì aveva provato a invertire tendenza e percorso con una squadra differente, soprattutto concettualmente, ben oltre le quattro novità rispetto al Bologna (Comuzzo per Pongracic e Viti per Ranieri in difesa, Sohm per Nicolussi Caviglia e Ndour per Fagioli a centrocampo), ma nulla ha prodotto di quanto sperato e allora Pioli ripropone la “vecchia” Fiorentina.

Una cosa rimane nel segno della continuità e anche lì c’è una ragione precisa: il sistema di gioco. Tre difensori, tre in mediana, due esterni e un “quasi” attaccante a sostegno di Kean. In uno schema con i numeri, il solito 3-5-1-1. Dentro cui ci saranno i calciatori che c’erano col Bologna meno di una settimana fa, al netto della rifinitura di oggi che ha sempre il potere di incidere sulle scelte del tecnico viola. Scelte che prevedono intanto il rientro di Pongracic a protezione di De Gea, e ad uscire sarà Comuzzo, e di Ranieri che prenderà il posto di Viti già fuori di suo per l’espulsione rimediata contro l’Inter e la conseguente giornata di squalifica. Per imporsi sul Lecce, Pioli recupera un po’ di qualità a centrocampo puntando di nuovo sul doppio regista, cioè Nicolussi Caviglia e Fagioli, contando però sul fatto che i due non siano quelli visti, ad esempio, contro il Bologna: motivo per cui il dubbio se l’è portato dietro anche oggi all’ultimo allenamento, tenendo “caldi” sia Ndour che Fazzini. Per le fasce, Dodo a destra e Fortini favorito su Parisi per sostituire Gosens non al meglio.