Corriere dello Sport: “Piccoli vuole dimostrare di valere i 25 milioni che la Fiorentina ha speso per lui”

Di occasione in occasione che passano, Roberto Piccoli sa benissimo che quella di oggi è particolare per poter lasciare un segno finalmente netto, cosa fatta raramente in questo suo primo anno in maglia viola quando siamo ormai a tre-quarti: c’è il Parma al Franchi, c’è un pezzo sempre più consistente di salvezza in palio, c’è da sostituire Kean impegnato nel percorso personalizzato per risolvere di nuovo il problema alla tibia e c’è, a livello personale, da dimostrare di valere i venticinque milioni spesi dalla Fiorentina in estate per portarlo via da Cagliari. E non è tanto una questione di soldi come s’intende di solito, quanto piuttosto di far fruttare l’investimento tecnico – oltre che economico – per qualcosa di più grande.

Piccoli torna titolare in Serie A dopo oltre un mese e dopo aver giocato veramente spiccioli di campionato (poco più di mezz’ora complessiva tra Torino, Como, Pisa e Udinese) e l’ultima volta che ha iniziato dal 1’ è stato a Napoli in una situazione identica: Kean alle prese con il problema alla tibia, dentro il centravanti bergamasco, che proprio al Maradona ha poi condiviso i venti minuti finali con l’attaccante della Nazionale al rientro in squadra partendo dalla panchina e assente in precedenza contro Bologna e Cagliari. Stavolta no. Stavolta è una di quelle volte in cui il peso è tutto sulle spalle (belle larghe) del numero 91, che sa anche che deve fare davvero il possibile per aumentare quei due sporadici gol segnati in 23 presenze e 1.060 minuti, a Genova il 9 novembre nel giorno del debutto di Vanoli sulla panchina viola (e Kean non c’era nemmeno allora) e a Bologna il 18 gennaio (un po’ casuale, tolto dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco e ridato dal Var). Insomma, si torna al discorso di prima: più dell’investimento economico, è quello tecnico a mancare ancora e ad essere cercato.