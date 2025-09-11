Corriere dello Sport: “Piccoli studia ‘da Retegui’. Contro il Napoli può affiancare Kean come perno offensivo”

Piccoli studia da Retegui. Il centravanti della Fiorentina potrebbe affiancare Kean nella partita casalinga contro il Napoli. Anche perché la Nazionale di Gattuso ha dimostrato che l’ex Juventus al fianco di una punta si trova decisamente bene. Quest’ultima nel caso degli azzurri era Retegui, le cui caratteristiche si sono sposate alla perfezione con la tendenza dell’attaccante viola a cercare la profondità. Ecco che in qualche maniera Pioli potrebbe provare a riproporre una soluzione simile sabato allo stadio Franchi. Chiaramente il perno offensivo sarebbe Piccoli, che ha già spalleggiato Kean poco meno di due settimane fa all’Olimpico Grande Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.