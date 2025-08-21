21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:44

Corriere dello Sport: "Piccoli erede di Kean? No, sarà l'alternativa"

Corriere dello Sport: “Piccoli erede di Kean? No, sarà l’alternativa”

Redazione

21 Agosto · 08:44

Aggiornamento: 21 Agosto 2025 · 08:44

Piccoli era nel mirino della Fiorentina già a luglio

Roberto Piccoli è sempre più un giocatore della Fiorentina, le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli. L’attaccante classe 2001 era un obiettivo di Pradé e Goretti già a luglio, quando si prospettava l’ipotesi che una squadra avesse potuto convincere Moise Kean a lasciare la Fiorentina pagando la clausola di 52 milioni di euro.

Piccoli è arrivato lo stesso, ma non al posto di Kean, bensì come alternativa data la lunga stagione che si prospetta. Sfumano così Fotis Ioannidis e George Ilenikhena, che negli ultimi giorni erano ormai diventati le alternative al classe 2001. Lo scrive il Corriere dello Sport.

