Corriere dello Sport: “Piccoli erede di Kean? No, sarà l’alternativa”

Roberto Piccoli è sempre più un giocatore della Fiorentina, le parti sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli. L’attaccante classe 2001 era un obiettivo di Pradé e Goretti già a luglio, quando si prospettava l’ipotesi che una squadra avesse potuto convincere Moise Kean a lasciare la Fiorentina pagando la clausola di 52 milioni di euro.

Piccoli è arrivato lo stesso, ma non al posto di Kean, bensì come alternativa data la lunga stagione che si prospetta. Sfumano così Fotis Ioannidis e George Ilenikhena, che negli ultimi giorni erano ormai diventati le alternative al classe 2001. Lo scrive il Corriere dello Sport.