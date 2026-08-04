Corriere dello Sport: "Piccoli adesso può restare. La Fiorentina lo valuta 20 milioni"

Fiorentina colpita dal suo precampionato. Per ora nessuna offerta ufficiale

A proposito di attaccanti, il futuro di Roberto Piccoli non è più così scontato. In un primo momento sembrava che il giocatore ex Cagliari fosse destinato all’addio, mentre oggi la sua permanenza a Firenze non è una chimera. La Fiorentina è rimasta positivamente colpita dal suo precampionato, non a caso la fiducia di Fabio Grosso è cresciuta. Per adesso non è arrivata alcuna offerta ufficiale e finché non succederà la dirigenza lo valuterà attentamente. La richiesta è di 20 milioni. Dal canto suo, Piccoli ha fatto e farà il possibile per convincere la società a trattenerlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.