22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Parisi out per infortunio. Nel mirino il rientro per la partita contro il Napoli”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

22 Gennaio · 09:41

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 09:41

Parisi ha rimediato l'infortunio nella gara contro il Bologna

Chi invece contro il Cagliari non ci sarà di sicuro è Fabiano Parisi e proprio per un infortunio patito domenica a Bologna: l’esterno sinistro è stato costretto a lasciare il campo a dieci minuti dal termine per un problema alla coscia che gli accertamenti di ieri hanno determinato in lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Iniziate terapie e programma di recupero per l’ex Empoli: che da campano proverà ad essere presente sabato 31 al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

