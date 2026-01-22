Corriere dello Sport: “Parisi out per infortunio. Nel mirino il rientro per la partita contro il Napoli”

Chi invece contro il Cagliari non ci sarà di sicuro è Fabiano Parisi e proprio per un infortunio patito domenica a Bologna: l’esterno sinistro è stato costretto a lasciare il campo a dieci minuti dal termine per un problema alla coscia che gli accertamenti di ieri hanno determinato in lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Iniziate terapie e programma di recupero per l’ex Empoli: che da campano proverà ad essere presente sabato 31 al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport.