Corriere dello Sport: "Paratici-Grosso inizia la rivoluzione. Squadra giovane, tutti in discussione"

Facce nuove per ricostruire un'identità diversa

Lì dentro, nella discussione, entrerà il nuovo corso anche e soprattutto riferito al gruppo-squadra, in netta discontinuità con quello che nella stagione terminata lo scorso 24 maggio ha conquistato una sofferta e, ad un certo momento, insperata salvezza. Rivoluzione più che ricostruzione, è stato auspicato e perfino chiesto da più parti, proprio per dare un taglio deciso e inequivocabile con il passato recentissimo: e così sarà. C’è da aspettarsi un mercato frenetico, quasi convulso in ingresso e in uscita, con un punto d’arrivo da definire, però già definito e non è una contraddizione in termini: garantire a Grosso una rosa diversa da quella che hanno avuto prima Pioli e poi Vanoli. Molto diversa e molto dinamica. Vanno cambiati i calciatori per cambiare l’identità della squadra, valore inseguito a lungo e raggiunto solo nel girone di ritorno grazie al lavoro a fondo di Vanoli sull’aspetto caratteriale: ma la Fiorentina non può permettersi di ricadere in un errore del genere. Quindi, facce nuove e forze fresche: anche a costo di qualche cessione eccellente.



Il che non vuol mai dire dare patenti di colpa, ma solo e soltanto individuare il modo migliore per non ripetere gli sbagli che potevano costare carissimo: la ricerca, obbligata, è di una Fiorentina che alzi qualità e ambizioni. Il video dello stesso Giuseppe Commisso a consuntivo della stagione che è stata, con vista su quella in arrivo, ha aperto la strada al nuovo corso e adesso idee, intenzioni, rassicurazioni (ai tifosi viola) e ambizioni vanno messe nero sul bianco: con gli acquisti prima, sul campo poi. E anche qui serve un'azione combinata, nella fattispecie tra Paratici e Grosso, tra il direttore sportivo che adesso infilerà le mani nella costruzione della squadra, dopo aver partecipato da lontano ai correttivi dello scorso inverno e che ha cominciato a farlo scegliendo un allenatore di fiducia. Uno che conosce benissimo e sa come lavora sotto il profilo tecnico-tattico, come si relaziona umanamente con il gruppo. Uno a cui affidare la Fiorentina rovesciata per scelta ponderata e condivisa, una volta aver passato in rassegna ed escluso altre possibilità: e se la sintonia ds-allenatore è fondamentale, la Fiorentina parte già bene. E partirà presto anche sul mercato, in cui adesso possono trovare spazio Laurienté e Volpato, Viery e Obert, Mandas e Revivo, ma a breve ce ne staranno molti altri: sarà nuovo corso per davvero. Lo scrive il Corriere dello Sport.