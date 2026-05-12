Corriere dello Sport: "Paratici ed i prestiti di rientro a Firenze: saranno ben 27"

Paratici non dovrà sciogliere solo il nodo mister

Se la scelta del tecnico è la prima e la più importante delle decisioni da assumere per poter dare il via al progetto di nuova Fiorentina, ce ne sono altre che andranno affrontate a stretto giro di posta e di concerto appunto con chi si assumerà la responsabilità della squadra viola. In ordine sparso che presto avranno un ordine: il destino dei prestiti di rientro a Firenze che sono addirittura ventisette, sì con tanti giovani, ma una decina si portano dietro costi e ingaggi sostanziosi tra cui Sohm, Sottil, Beltran, Nzola, Richardson e Barak; il destino dei prestiti che sono attualmente in gruppo, compresi Fabbian e Brescianini per i quali il rinnovo è già scattato a salvezza raggiunta; il contratto di Dodo con scadenza 2027; last ma certo non least, rilancio o mercato per Kean, Piccoli e Gudmundsson. L’attacco da diciotto gol in tre in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.