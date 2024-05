Corriere dello Sport: “Palladino in pole per la panchina della Fiorentina. Aquilani l’alternativa?”

Europa League o no, Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina. Il primo nome per la sua successione rimane Raffele Palladino. L’attuale allenatore del Monza è in cima alla lista della Fiorentina per via dei suoi requisiti: giovane, talentuoso e con un’esperienza già maturata in Serie A. La credibilità che è riuscito a costruirsi in Brianza deriva dalle evidenti qualità di un profilo affidabile, “aziendalista” e scaltro nelle decisioni tattiche più scomode. Non è un mistero che la sua squadra abbia cambiato pelle in corso d’opera passando dalla difesa a tre a quella a quattro per ovviare alle difficoltà emerse durante l’anno. Palladino insomma è riuscito a fare di difficoltà virtù portando il Monza a quota 45 punti in classifica, appena 9 in meno rispetto alla Fiorentina. E guadagnandosi, soprattutto, la stima di molti club fra cui appunto quello di Rocco Commisso. Il quale è legato anche ad Alberto Aquilani, attuale tecnico del Pisa ed ex allenatore della Primavera viola. Un gradino sotto, al momento, ma ci sta anche lui. Lo riporta il Corriere dello Sport.

