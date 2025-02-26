Corriere dello Sport: “Palladino ha sempre difeso il gruppo ma ora tocca ai giocatori difenderlo”

Palladino cerca sostegno nei suoi leader

Nel momento più difficile della sua carriera da allenatore, Raffaele Palladino cerca il sostegno dei suoi leader per cambiare atteggiamento in campo. La Fiorentina sta attraversando un periodo complicato e il tecnico ha bisogno di appoggio sia dentro che fuori dal terreno di gioco per invertire la rotta rispetto alle ultime prestazioni. La squadra ha visto un cambio di leadership rispetto alla gestione precedente. Con l'addio di Biraghi e Martinez Quarta, Palladino ha scelto nuovi punti di riferimento: il capitano è Luca Ranieri, il vice è Mandragora, mentre De Gea e Gosens si impongono per esperienza e carisma.

Saranno loro a dover trascinare la squadra in questo momento delicato, sostenendo l'allenatore che finora li ha sempre protetti. Nonostante le difficoltà, il gruppo resta compatto, anche se meno esuberante rispetto al passato. La Fiorentina mantiene una solida coesione interna, ma serviranno miglioramenti fisici e un calcio più propositivo per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.