Corriere dello Sport: “Palladino a colloquio con Commisso. L’annuncio nei prossimi giorni”

Palladino alla Fiorentina. Più passano le ore, più si consolida la certezza di vedere il quasi ormai tecnico del Monza sulla panchina del club di Commisso. Ora di cena, Palladino avvistato alla stazione Santa Maria Novella, arrivato in treno da Milano totalmente solo per parlare faccia a faccia con la dirigenza viola per la prima volta.

Il vero e proprio colloquio è con il presidente Commisso per aver modo di conoscere ed, eventualmente, di mettere nero su bianco il progetto futuro che vedrebbe impegnato Palladino fino al 2026. Contratto di 2 stagioni con opzione per il terzo. A Monza, da giorni si era già certi del suo approdo a Firenze, tantoché si era parlato addirittura di una risoluzione consensuale col club brianzolo. Sciolta, oramai quasi definitivamente, la concorrenza, la Fiorentina è pronta ad annunciare nei prossimi giorni il nome del suo nuovo tecnico. Il Monza ripiegherà probabilmente su Alessandro Nesta (fedelissimo di Galliani dai tempi del Milan) provienente da un’ottima esperienza in B con la Reggiana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

