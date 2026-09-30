Corriere dello Sport: "Ottobre cruciale per il futuro del Franchi. Dalla Fiorentina altri 30 milioni"

Sullo sfondo resta Euro 2032

Ottobre sarà un mese cruciale per il futuro del Franchi. Negli episodi precedenti: la Fiorentina ha presentato qualche settimana fa, in Conferenza dei servizi, la proposta definitiva per completare la riqualificazione dello stadio. Entro il 12 ottobre Palazzo Vecchio dovrà stabilire se l’offerta sia di pubblico interesse o meno. In caso di esito positivo, saranno necessari circa quattro mesi per arrivare all’affidamento.

Sul tavolo, secondo le ipotesi emerse, ci sarebbe una concessione più breve rispetto ai 90 anni inizialmente richiesti dalla Fiorentina. Da considerare poi che ai 55 milioni previsti per il secondo lotto potrebbero aggiungersi altri 30 milioni per arredi, Skybox e area hospitality.

La Curva Fiesole dovrebbe essere pronta per maggio 2027. Il cronoprogramma complessivo porta invece al 2029 per la conclusione dell'intero progetto. Sullo sfondo poi c’è Euro 2032: Firenze ha già inviato alla Figc la documentazione per la candidatura, mentre la Federazione trasmetterà alla Uefa entro la giornata di oggi i dossier delle sedi ritenute idonee. Dopo le verifiche di conformità, verranno scelte le cinque città italiane che ospiteranno il torneo. Lo riporta il Corriere dello Sport.