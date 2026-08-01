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Corriere dello Sport non ha dubbi: “Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Grosso”

La Fiorentina dovrà sfoltire le corsie esterne

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 09:53
Corriere dello Sport non ha dubbi: “Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Grosso” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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In tutto questo la Fiorentina dovrà sfoltire le corsie esterne, un po' per ragioni numeriche e un po' questioni tattiche. Albert Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso.

Per l'islandese c'era stato un approccio dell'Atalanta, la quale si è poi defilata al pari della Juventus. Piu facile che il classe 1997 trovi terreno fertile in Premier League, da cui si erano fatti avanti Bournemouth e Aston Villa, oppure in Ligue 1, dove aveva riscosso l'apprezzamento del Marsiglia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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