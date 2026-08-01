Corriere dello Sport non ha dubbi: “Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Grosso”

La Fiorentina dovrà sfoltire le corsie esterne

In tutto questo la Fiorentina dovrà sfoltire le corsie esterne, un po' per ragioni numeriche e un po' questioni tattiche. Albert Gudmundsson non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso.

Per l'islandese c'era stato un approccio dell'Atalanta, la quale si è poi defilata al pari della Juventus. Piu facile che il classe 1997 trovi terreno fertile in Premier League, da cui si erano fatti avanti Bournemouth e Aston Villa, oppure in Ligue 1, dove aveva riscosso l'apprezzamento del Marsiglia. Lo riporta il Corriere dello Sport.