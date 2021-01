Il Corriere dello Sport intitola: “Nessuno cita Prandelli, non ci saranno ribaltoni in panchina”

Prandelli che dal suo arrivo in A ha guidato la squadra per 11 partite nella nota diffusa dalla Fiorentina non è mai stato nominato. Dal club, ieri sera, hanno assicurato che non ci sono avvicendamenti in panchina all’orizzonte. Firenze si fida di Cesare del suo essere garante di lavoro, eppure i numeri non tranquillizzano nessuno. I punti, 18 dopo altrettante giornate, sono gli stessi di un anno fa. Rispetto a domenica scorsa è stato dilapidato una lunghezza di vantaggio sulla zona rossa della classifica ed ora più che mai una sbavatura potrebbe diventare letale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, FIORENTINA FORTE SU TORREIRA. LASAGNA, INGLESE O PAVOLETTI PER L’ATTACCO