Corriere dello Sport: "Napoli su Dodò, ma c'è anche la Roma. La Fiorentina chiede 15 milioni"

Gasperini vorrebbe creare un asse destro tutto brasiliano

Il terzino destro da affiancare a Di Lorenzo: il Napoli segue da tempo l’israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, 21 anni, valutato intorno ai 25 milioni, ma di recente si è inserito nella corsa a Dodo. Il brasiliano della Viola, 27 anni e un quadriennio in Serie A a Firenze, ha un contratto fino al 2027 e non c’è aria di rinnovo: come nel caso di Gila, insomma, è una situazione piuttosto propizia per chi ha intenzione di provare a trattare con la Fiorentina. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma oltre al Napoli c’è anche la Roma sulle sue tracce: il piano di Gasperini è creare un asse destro tutto brasiliano insieme con Wesley. Lo riporta il Corriere dello Sport.