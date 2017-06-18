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Corriere dello Sport, è missione Cholito. L'alternativa rimane...

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe ancora facendo pressing sul Cholito Simeone. La cifra massima..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 10:14
Corriere dello Sport, è missione Cholito. L'alternativa rimane... -
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Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe ancora facendo pressing sul Cholito Simeone, attaccante del Genoa. La squadra di Pioli non vorrebbe spendere però più di 15 milioni. L'alternativa rimane Nestorovski del Palermo

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