Corriere dello Sport, è missione Cholito. L'alternativa rimane...
Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe ancora facendo pressing sul Cholito Simeone. La cifra massima..
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 10:14
Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe ancora facendo pressing sul Cholito Simeone, attaccante del Genoa. La squadra di Pioli non vorrebbe spendere però più di 15 milioni. L'alternativa rimane Nestorovski del Palermo