Corriere dello Sport: “Migliorano le condizioni di Mandragora, che viaggia verso il recupero”

Dopo 79 giorni di pausa dalla fine dello scorso campionato, la Fiorentina torna ad allenarsi con una squadra rinnovata sia in panchina che in campo. Il periodo lontano dai campi non è stato vuoto, ma pieno di cambiamenti e preparativi in vista dell’inizio della nuova stagione. La squadra si è allenata in Inghilterra e ora si concentra sul Viola Park, pronto ad ospitare l’esordio ufficiale in Conference League il 21 agosto.

La Fiorentina si prepara ad affrontare lo spareggio d’andata di Conference League contro Polissya o Paksi, con gli ucraini favoriti dopo il 3-O dell’andata. Gli allenamenti al Viola Park sono mirati a migliorare la forma fisica della squadra e a integrare i nuovi acquisti come Sohm. Intanto, migliorano le condizioni di Rolando Mandragora che viaggia verso il recupero. Il gruppo continua a lavorare sulle idee di gioco di Pioli, già evidenti nelle amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United. Lo riporta il Corriere dello Sport.