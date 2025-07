Corriere dello Sport: “Mercato in attacco? Occhio alla pista che porta ad una punta di ruolo”

Oltre a Sebastiano Esposito per il quale il prezzo rimane di 10 milioni di euro, nel mirino della Fiorentina c’è anche Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo, che è stato sondato recentemente. Il suo procuratore, Stefano Antonelli, ha fatto capolino al Viola Park dieci giorni fa per parlare con Pradè e Goretti.

Attenzione poi alla strada che porta ad una punta di ruolo come ulteriore alternativa a Kean. Cristian Shpendi del Cesena (15 milioni), Roberto Piccoli del Cagliari (costosissimo, sarebbe stato la prima scelta in caso di partenza del bomber astigiano), Dominic Calvert-Lewin (svincolato dall’Everton e in cerca di una nuova avventura). Lo scrive il Corriere dello Sport.