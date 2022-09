Corriere dello Sport: “Mercato Fiorentina da 6+. Dodò unico vedo investimento. Jovic la scommessa”

6+ il voto che il Corriere dello Sport ha dato al mercato della Fiorentina. Ritocchi mirati, Milenkovic difeso dalla corte delle big. Nella gestione finanziaria in cui ci sono i soldi del riscatto di Chiesa, la Viola fa un mercato di contenimento, in cui Dodò è l’unico investimento vero e Barak una gran bella opportunità colta in prestito. Per il resto Jovic a zero è una scommesa da verificare, Mandragora arriva a rinforzare il centrocampo (un’operazione con la Juve a sconto su Vlahovic). E uscito Callejon non c’è il nuovo esterno, si sceglie di adattare Kouame.

