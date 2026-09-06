Corriere dello Sport: "Mercato faraonico di Paratici. Grosso per molti non è il pilota ideale"

Prima del triplice fischio la Fiesole aveva già voltato le proprie spalle al mister

Prima del triplice fischio, all’inizio del recupero, la Fiesole aveva già voltato le spalle al proprio allenatore. Con il coro «salta la panchina» Fabio Grosso è stato di fatto bocciato dalla piazza. Sono bastate quattro partite, una vittoria in Coppa Italia col Benevento e tre sconfitte in campionato (9 gol subiti, uno fatto) per sbriciolare un consenso popolare mai così stabile. Prima delle peripezie di mercato l’annuncio di Grosso era stato salutato con scetticismo, che adesso dopo la prova del campo è tornato: per molti Grosso non è il pilota ideale da mettere alla guida di una monoposto nuova, lucidata e destinata alle prime posizioni, o meglio questo ci si aspetta (forse aspettava) dopo il mercato faraonico di Fabio Paratici. Lo scrive il Corriere dello Sport.