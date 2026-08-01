Corriere dello Sport: “Mastantuono potrebbe essere convinto da Paratici ma gradirebbe le coppe europee”

La dirigenza viola non vuole mettere pressioni sul giocatore

Tuttavia la Fiorentina non è l'unica pretendente a Mastantuono. Per l'argentino, in Italia, si sono fatti avanti anche Milan e Napoli, quindi sarà decisiva la volontà del ragazzo. Che da parte sua gradirebbe partecipare alle coppe europee, ma che d'altra parte potrebbe essere convinto dalla capacità di persuasione di Fabio Paratici e dal progetto che gli dovesse essere prospettato. Il concetto è che la dirigenza viola non intende mettere pressioni al calciatore, il quale dovrà prendere una decisione molto importante per la propria carriera. I contatti tra le parti sono reali e costanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.